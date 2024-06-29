Мужа Блиновской захотели признать банкротом и лишить имущества

Mash: Алексея Блиновского могут признать банкротом

Мужа российской блогерши Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Соответствующий иск зарегистрировали в Арбитражном суде столицы. Причиной послужил долг в размере более 7,6 миллиона рублей, которые Блиновский не возвращает банку. В иске уточняется, что его неоднократно предупреждали о деньгах и о намерении обратиться в суд, если задолженность не будет погашена.

Таким образом, если иск удовлетворят, Блиновский рискует лишиться своего имущества: 40 земельных участков площадью от 165 до 348 тысяч квадратных метров, 14 домов, квартиры в Москве площадью 132,2 «квадрата», а также автопарка, состоящего из двух джипов, мотоцикла, гидроцикла, грузовика и снегохода.

Днем ранее стало известно, что мужа «королевы марафонов» объявили в розыск из-за неявки к следователю. В отношении Блиновского возбуждено новое уголовное дело по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Между тем бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что Блиновский в данный момент находится в зоне проведения спецоперации и участвует в боях под Красногоровкой, его перевели в штурмовое подразделение.