На ТЭЦ в Чернигове произошел пожар

На Черниговской ТЭЦ произошло возгорание трансформатора тока

На Черниговской тепловой электроцентрали (ТЭЦ) произошел пожар. Об этом сообщил представитель «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина, телеканал «Общественное».

Он уточнил, что возгорание трансформатора тока произошло 29 июня. Пожар уже ликвидировали. «Станция пока не работает», — отметил Щербина, добавив, что ее запустят примерно через два часа. В настоящее время производится переподключение абонентов.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Площадь пожара составила три на три метра.

Ранее на объекте критической энергоинфраструктуры во Львовской области Украины произошел пожар. Как заявил глава местной военной администрации Максим Козицкий, возгорание началось после ракетного удара. Он также уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.