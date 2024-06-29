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02:40, 29 июня 2024Россия

Названа возможная причина пожара в общежитии Балашихи

Жительница горевшего в Балашихе общежития пожаловалась на старую проводку

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Жительница горевшего в Балашихе общежития рассказала о старой проводке в здании. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По информации издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили о троих спасенных.

Изначально площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 0:19 было ликвидировано открытое горение. Пять человек погибли.

Ранее в Чите загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан», которая находится в центре города.

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      Юлия Мискевич
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