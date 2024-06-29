Названа возможная причина пожара в общежитии Балашихи

Жительница горевшего в Балашихе общежития рассказала о старой проводке в здании. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По информации издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили о троих спасенных.
Изначально площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 0:19 было ликвидировано открытое горение. Пять человек погибли.
Ранее в Чите загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан», которая находится в центре города.