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08:16, 29 июня 2024Забота о себе

Психологи установили склонность к одиночеству у любителей сериалов

Исследование: любители сериалов склонны к одиночеству и бегству от реальности

Фото: Unsplash

Склонные к зависимости от просмотра сериалов люди имеют более высокий уровень эскапизма (избегание реальности) и переживания одиночества, но относятся к нему позитивно и видят в нем ресурс. Об этом говорится в исследовании МГППУ, пишет «Газета.Ru».

Как уточнили ученые, значимых различий между группами по уровню субъективного качества жизни обнаружено не было. В МГППУ отметили, что просмотр стриминга может выступать в качестве копинг-механизма, который компенсирует некоторые недостатки жизни человека.

Ранее ученые из бельгийского университета в Генте установили, что просмотр соцсетей во время приема пищи отвлекает человека, из-за чего он съедает больше необходимого.

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      Юлия Мискевич
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