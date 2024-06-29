Путин поздравил россиян с Днем кораблестроителя

Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский глава назвал отрасль одной из приоритетных в отечественной промышленности и экономики. По словам президента, в стране активно строится пассажирский, грузовой, научно-исследовательский и рыбопромысловый флот, выпускается уникальная морская техника для освоения шельфовых месторождений и океанских глубин.

Кроме того, Путин отметил, что российские атомные ледоколы играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики и служат развитию Северного морского пути.

Ранее Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения заявил, что флот страны получит 40 новых судов.

Также сообщалось, что Военно-морскому флоту (ВМФ) России передадут стратегический ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А». Это произойдет в декабре. В мае генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов рассказал о принятии ракеты «Булава» на вооружение.