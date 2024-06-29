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07:51, 29 июня 2024Спорт

Российский хоккеист описал жизнь в США фразой «везде травой пахло»

Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев заявил, что в США везде пахло травой
Владислав Каменев

Владислав Каменев. Фото: Vladislav Kamenev / Reuters

Российский нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев рассказал о жизни в США. Его слова приводит Metaratings.

Хоккеист вспомнил, как играл в США с 2015 по 2020 год. «Везде травой пахло. Это легализовано в Америке, так что для всех это было нормой», — заявил он, добавив, что старался не заходить в неблагополучные районы.

Каменев играл в США за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ), а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». С 2021 года он выступает за ЦСКА, в составе которого он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян рассказал о жизни в США. Спортсмен заявил, что после жизни в стране у него едет крыша, и ему срочно нужно изменить обстановку.

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      Анастасия Борисова
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