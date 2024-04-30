Российский боец UFC описал жизнь в США «у меня крыша едет»

Боец UFC Арман Царукян заявил, что после жизни в США у него едет крыша

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян в интервью YouTube-каналу Main Event Podcast рассказал о жизни в США.

«Мне нравится жизнь в Америке, но чего-то не хватает. Вот поживу в Майами — два месяца, и у меня крыша едет. Хочется куда-то уехать», — заявил спортсмен. Он заявил, что после пребывания в стране ему всегда нужно уехать в другое место.

В декабре прошлого года Царукян объяснил, что выступает под флагом Армении, несмотря на то, что провел в России всю жизнь, так как считает себя армянином. Он добавил, что в разговоре называет себя российским бойцом, представляющим Армению.

Царукян выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с апреля 2019 года. На его счету 22 победы при трех поражениях.