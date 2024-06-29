Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в СВО граждан. Как проходили переговоры?

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за своих погибших на СВО граждан

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО) соотечественников.

Вопрос участвующих в спецоперации на Украине ланкийцев обсуждался в ходе встречи делегации страны с заместителем главы МИД России Андреем Руденко 26 июня, говорится на сайте внешнеполитического ведомства Шри-Ланки.

Поднимались вопросы выплат и расторжения контрактов

Отмечается, что 26 и 27 июня министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия встретилась с замминистра МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны РФ Александром Фоминым.

В центре внимания были 17 граждан Шри-Ланки, погибших в бою, выплата компенсаций погибшим и раненым, тяжелое положение неконтактных граждан Шри-Ланки, возможность добровольного возвращения, досрочное расторжение контрактов и упорядочение оплаты труда МИД Шри-Ланки

Делегация Шри-Ланки также предложила создать совместный рабочий комитет, куда войдут официальные лица обеих стран. Он должен будет регулярно встречаться для решения проблем находящихся на СВО ланкийцев.

Россия сообщала о встрече с делегацией Шри-Ланки

МИД России 26 июня также сообщал о прошедшей в тот день встрече с делегацией Шри-Ланки, однако ведомство не уточнило, что именно было предметом обсуждения.

В ходе беседы обсуждены наиболее актуальные вопросы российско-ланкийской повестки дня, подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании динамики двустороннего диалога, в том числе в политической и торгово-экономической сферах МИД России

При этом МИД Шри-Ланки сообщил, что на встрече также присутствовал замглавы Минобороны России Александр Фомин. Однако в сообщении МИД России о его присутствии не говорится.

Более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из Российской армии

Ранее представитель Министерства обороны Шри-Ланки Налин Херат заявлял, что не менее 22 граждан страны, участвовавших в СВО на стороне России, дезертировали из Российской армии и вернулись на родину.

«Их обманули», — сказал представитель военного ведомства азиатской страны. По его словам, многие граждане Шри-Ланки из-за экономических проблем были вынуждены искать работу в России или на Украине, однако попали на фронт.

В мае президент страны Ранил Викремесингхе выразил озабоченность участием шриланкийцев в боевых действиях и поручил направить в Россию делегацию для расследования ситуации.

По словам госминистра иностранных дел страны Тараки Баласурии, на территории России могут находиться порядка 600-800 граждан.