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06:30, 29 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

IT-эксперт Бондаренко: мошенники пытаются получить контроль над симками россиян

Фото: reestocks / Unsplash

В последнее время стала популярна мошенническая схема, направленная на получение контроля над сим-картой пользователя, предупредил россиян независимый эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко. О новом способе обмана он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Сначала пользователь получает звонок или сообщение на мобильный, сообщил IT-эксперт. Собеседник представляется сотрудником оператора связи и сообщает, что у абонента якобы заканчивается срок действия договора обслуживания. Чтобы его продлить, абоненту предлагается подтвердить свои данные — ввести их по ссылке, которую прямо сейчас пришлют в мессенджере, или же продиктовать «код подтверждения» из СМС.

Если пользователь попадается на эту уловку, мошенники получают его данные для входа в личный кабинет оператора связи. Дальше дело техники: злоумышленники ставят переадресацию всех входящих звонков и сообщений на свой номер телефона, а затем авторизуются в мобильных приложениях банков, "Госуслугах" и в других аккаунтах. Все коды двухфакторной аутентификации для входа в них с помощью переадресации попадают напрямую к мошенникам. На то, чтобы опустошить счета, хватит 10-15 минут

Роман Бондаренкоэксперт по инфобезопасности

Со слов собеседника «Ленты.ру», еще одна опасность такой схемы заключается в том, что пользователь может не только потерять имеющиеся деньги, но и стать клиентом многочисленных микрофинансовых организаций и банков. Дело в том, что заявки на кредиты подаются прямо из приложений или на сайтах. Под угрозой может оказаться и имущество, так как через портал «Госуслуги» злоумышленники могут попытаться перерегистрировать его на других людей, одобрить поддельную доверенность и так далее.

«Это уже более сложная схема, она занимает как минимум несколько дней и не все мошенники готовы "играть вдолгую", но при некотором упорстве последствия могут быть самыми неприятными. В целом "Госуслуги" — настоящий кладезь информации, которую злоумышленники могут потом использовать для социальной инженерии, звонков близким, в том числе детям и пожилым родственникам, с целью навредить и так далее. Поэтому крайне важно не сообщать никакие данные неизвестных абонентам, а если возникает предположение, что звонит действительно оператор связи, то лучше положить трубку и перезвонить самому по официальному телефону горячей линии», — поделился эксперт.

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