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05:03, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предостерегли от мошеннической схемы с «вернувшимся Мавроди»

IT-эксперт Драченин предупредил о мошеннической схеме с «вернувшимся Мавроди»
Сергей Мавроди

Сергей Мавроди. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Заместитель гендиректора Staffcop Юрий Драченин предостерег россиян от мошеннической схемы с «вернувшимся Мавроди». Об этих и других актуальных способах обмана он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

В последнее время растет популярность мошеннических схем, связанных с угоном аккаунтов в Telegram, сообщил IT-эксперт. Злоумышленники рассылают сообщения с просьбой проголосовать за ребенка или ввести номер телефона, в результате чего люди лишаются доступа к своим аккаунтам. Затем украденные контакты используются для новых просьб о голосовании, сообщений о финансовой помощи и других манипуляций.

Актуальна и тема угона аккаунтов "Госуслуг". Мошенники сначала подбирают пароли, а затем звонят жертвам, говоря, что нужно сообщить им специальный код для "спасения" аккаунта от угона. Жертва сообщает код, и злоумышленники получают доступ к ее аккаунту, что позволяет им оформить кредит на ее имя и сделать другие неправомерные действия

Юрий Драченин IT-эксперт

С его слов, не теряет актуальности также схема с использованием дипфейков. Мошенники звонят жертвам, используя голос руководителя или друга, и просят срочно отправить деньги или информацию.

Не исчезает и классический фишинг. При этом мошенники постоянно модифицируют старые схемы, добавляя в них новые элементы. «Используются темы розыгрышей, например, кейсы с [основателем крупной финансовой пирамиды "МММ" Сергеем] Мавроди, который снова объявился и обещает разыграть биткоины», — поделился специалист.

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      Екатерина Смирная
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