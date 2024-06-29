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12:05, 29 июня 2024Экономика

США закупили у Китая табака на рекордную сумму

США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов

Фото: China Daily / Reuters

США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов — это рекордная сумма с января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что две страны наращивают объемы покупок подобной продукции уже четвертый месяц подряд. Всего в мае Китай продал за границу табака на 856,3 миллиона долларов.

В мае 2024 года США резко сократили экспорт нефтепродуктов в Китай. По сравнению с предыдущим месяцем поставки рухнули более чем в шесть раз в денежном выражении, с 64 миллионов долларов в апреле до 10 миллионов долларов. В результате Вашингтон потерял место в десятке крупнейших поставщиков таких товаров в КНР и оказался на 18-й строчке.

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      Марк Успенский
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