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15:23, 29 июня 2024Силовые структуры

Стала известна цель визита силовиков в клуб Нурмагомедова в Дагестане

Mash: силовики искали в спортивном клубе в Дагестане Хабиба Нурмагомедова

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Силовики во время визита в клуб имени Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане искали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. О такой цели стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, с бывшим спортсменом хотели провести беседу по поводу Гаджимурада Кагирова — ликвидированного террориста.

Сотрудники силовых структур накануне обыскивали зал на улице Юсупова, им ничего не удалось обнаружить. Как утверждает Mash, экс-чемпион UFC в последнее время находится не в России.

На встречу к правоохранителям приехал партнер Нурмагомедова Шамиль Завуров. Силовики также записали спортсменов, которые могли быть связаны с Кагировым в прошлом. Но никого из них задерживать не стали.

Клуб имени Абдулманапа Нурмагомедова проверяли несколько дней подряд, разузнал Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что ликвидированный террорист Кагиров был бойцом ММА и представлял клуб Нурмагомедова. За все время он провел два поединка — оба закончил победой.

23 июня, боевики атаковали два города в Дагестане — Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. Преступную группу для совершения терактов создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

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      Анна Щербакова
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