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22:44, 29 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Волнянске

Фото: Ruslan Kaniuka / Global Look Press

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении в Волнянске объекта критической инфраструктуры после взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О каком объекте идет речь, он раскрывать не стал. «Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры», — заявил Федоров.

Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины произошла серия взрывов.

В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Сигнал воздушной тревоги действовал на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне и в городе Харькове.

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      Марина Совина
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