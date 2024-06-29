На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Волнянске

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении в Волнянске объекта критической инфраструктуры после взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О каком объекте идет речь, он раскрывать не стал. «Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры», — заявил Федоров.

Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины произошла серия взрывов.

В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Сигнал воздушной тревоги действовал на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне и в городе Харькове.