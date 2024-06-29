Кулеба обсудил с представителем КНР урегулирование украинского конфликта

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с представителем КНР урегулирование конфликта

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил урегулирование конфликта в стране со спецпредставителем правительства КНР по европейским делам У Хонгбо. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что встреча состоялась на полях Дубровникского форума в Хорватии. Украинский министр сообщил собеседнику о недавней конференции в Бюргенштоке. Затем стороны обсудили вопрос о дальнейших «усилиях по достижению справедливого и длительного мира на Украине».

Ранее в Германии назвали требования украинского президента Владимира Зеленского закончить конфликт на условиях Киева и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточными. Такое мнение высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт.