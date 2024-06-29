Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 29 июня 2024Экономика

Украине выдвинули новые требования по борьбе с коррупцией

МВФ призвал Киев внести поправки в Таможенный кодекс для борьбы с коррупцией

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине новые требования по борьбе с коррупцией. Он потребовал от Киева внести поправки в Таможенный кодекс, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный меморандум МВФ.

В документе говорится, что Киеву необходимо привести свои таможенные операции в соответствие с законодательством Европейского Союза, внедрить прозрачный процесс найма персонала, основанный на их заслугах.

Кроме того, меморандум предусматривает проведение до конца сентября первого в истории внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) независимыми аудиторами, которых выберут международные партнеры.

«Внешний аудит НАБУ должен быть завершен в кратчайшие сроки, а его результаты должны быть использованы для повышения подотчетности и эффективности работы бюро», — заявил в МВФ.

Также Киеву предписано оптимизировать налоговые льготы, мобилизовать внутренние доходы, провести осторожную либерализацию валютного контроля и продолжить смягчать денежно-кредитную политику.

Ранее МВФ предостерег Запад от использования доходов с активов России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков». Кадыров ответил на слова Бастрыкина об исламистах

      Швейцария обыграла Италию и первой вышла в четвертьфинал Евро-2024

      Прячущиеся от мобилизации украинцы раскрыли способы бегства из страны

      Бастрыкин отреагировал на нападение на подростка с ножом в российском городе

      Решение России продлить разрешение на экспорт бензина объяснили

      Байден назвал подлинную угрозу США

      Российского хоккеиста выставили на драфт отказов НХЛ

      Мать отравившегося в российском лагере мальчика пожаловалась на отсутствие там санитарии

      Украине выдвинули новые требования по борьбе с коррупцией

      Мошенник обманул клиентов на миллионы рублей и уехал на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше