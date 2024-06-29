Украине выдвинули новые требования по борьбе с коррупцией

МВФ призвал Киев внести поправки в Таможенный кодекс для борьбы с коррупцией

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине новые требования по борьбе с коррупцией. Он потребовал от Киева внести поправки в Таможенный кодекс, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный меморандум МВФ.

В документе говорится, что Киеву необходимо привести свои таможенные операции в соответствие с законодательством Европейского Союза, внедрить прозрачный процесс найма персонала, основанный на их заслугах.

Кроме того, меморандум предусматривает проведение до конца сентября первого в истории внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) независимыми аудиторами, которых выберут международные партнеры.

«Внешний аудит НАБУ должен быть завершен в кратчайшие сроки, а его результаты должны быть использованы для повышения подотчетности и эффективности работы бюро», — заявил в МВФ.

Также Киеву предписано оптимизировать налоговые льготы, мобилизовать внутренние доходы, провести осторожную либерализацию валютного контроля и продолжить смягчать денежно-кредитную политику.

Ранее МВФ предостерег Запад от использования доходов с активов России.

