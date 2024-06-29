ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на город в ДНР

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

Уточняется, что атака ударным дроном произошла в 20:30 по местному времени.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров. С начала 21 июня обстрелу со стороны украинских войск подверглись Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Горловка была обстреляна семь раз, в том числе и кассетными боеприпасами.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.