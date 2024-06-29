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17:47, 29 июня 2024Россия

В Дагестане решили проверить чиновников из-за возможных связей с террористами

Mash: чиновников в Сергокалинском районе проверят на связи с террористами

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чиновников из Сергокалинского района Дагестана и приближенных к администрации предприятий решили проверить на возможные связи с террористами. Как стало известно Telegram-каналу Mash, все значимые в регионе должности занимали родственники и друзья экс-главы Магомеда Омарова.

По сведениям издания, племянник чиновника Амир Омаров стал начальником отдела культуры, спорта и по делам молодежи администрации Сергокалинского района. Брат жены Ибрагим Омаров — агробизнесмен, он возглавляет местное сельхозпредприятие.

Жена близкого друга Айшат Магомедова в прошлом была главным редактором районной газеты Сергокалинского района. В 2012 она передала эту должность дочери Патимат. Последняя устраивала фиктивных сотрудников, забирала зарплату себе и так присвоила 700 тысяч рублей, установило следствие. Недавно 35-летнюю женщину задержали. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что бывший глава Сергокалинского района, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, был арестован на десять суток из-за нецензурной брани на улице.

24 июня Омаров вышел из автомобиля около одного из домов по улице Пушкина и начал ругаться матом у проезжей части дороги. Нецензурную речь экс-чиновника слышали прохожие, однако сам он отрицал свою вину на суде.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Жертвами терактов стал 21 человек.

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      Анна Щербакова
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