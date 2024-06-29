В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами

Press TV: вооруженные люди напали на автомобиль с избирательными урнами в Раске

Вооруженные люди напали на перевозивший избирательные урны автомобиль в иранском городе Раск. Об этом сообщил телеканал Press TV.

По информации канала, в результате обстрела автомобиля два человека погибли, а еще пять пострадали. Другие подробности не приводятся.

Досрочные президентские выборы начались 28 июня в 08:00 по местному времени. Избирательные участки закрылись в ночь на 29 июня по Москве.

9 июня представитель избирательного штаба при МВД Ирана Мохсен Эслами официально объявил имена шести кандидатов в президенты страны. После снятия кандидатуры Закани, в гонке помимо Галибафа и Джалили остались депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор страны Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.