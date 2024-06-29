Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 29 июня 2024Россия

В подмосковном отеле выявили кишечные инфекции

В отеле «Эдем» в Орехово-Зуеве выявили кишечные инфекции, ведется расследование

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью организовало эпидемиологическое расследование по факту выявления острых кишечных инфекций у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе «Эдем». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Специалисты отобрали пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, смывы с поверхностей, обследовали персонал отеля и санитарное состояние объекта. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Деятельность пищеблока приостановлена. Дети находятся под наблюдением медиков, их состояние удовлетворительное. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее в Дагестане из-за отравления в больницы попали 84 жителя Буйнакска. Сообщалось о госпитализации в общей сложности почти 300 человек. После этого в офисе местного водоканала прошли обыски.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Концертного зала там больше не будет». Губернатор Подмосковья прокомментировал планы по восстановлению «Крокуса»

      Военкор показал кадры боев на островах Днепра

      В подмосковном отеле выявили кишечные инфекции

      На Украине изъяли завод бывших депутатов Рады Медведчука и Козака

      Стало известно об отсутствии систем пожаротушения в общежитии Балашихи

      Молдавия захотела ввести визовый режим с Россией до выборов

      Российский сапер рассказал о заминированном ВСУ плюшевом зайце

      Бойцы ВС России восстановили трофейный украинский дрон «Баба-яга»

      Американский инвестор осудил США за использование активов России

      Пять человек погибли в Курской области при атаке украинского БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше