В России призовут международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Соответствующий призыв она опубликовала в Telegram-канале.
Омбудсмен напомнила, что жертвами нападения украинской стороны стали два ребенка и трое взрослых. «Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования», — написала Москалькова.
Она также выразила соболезнования родственникам погибших.
Об атаке на Курскую область стало известно в субботу, 29 июня.
Врио губернатора приграничного региона Алексей Смирнов рассказал, что двое членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу для оказания необходимой помощи.