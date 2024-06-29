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13:26, 29 июня 2024Россия

В России призовут международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области

Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Соответствующий призыв она опубликовала в Telegram-канале.

Омбудсмен напомнила, что жертвами нападения украинской стороны стали два ребенка и трое взрослых. «Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования», — написала Москалькова.

Она также выразила соболезнования родственникам погибших.

Об атаке на Курскую область стало известно в субботу, 29 июня.

Врио губернатора приграничного региона Алексей Смирнов рассказал, что двое членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

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      Анна Щербакова
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