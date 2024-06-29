В Россию с Украины вернулись два священника УПЦ

Москалькова: в РФ вернулись два священника Украинской православной церкви

В Россию вернулись два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, заявила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, это стало возможным благодаря усилиям российской стороны. В Россию были возвращены священники УПЦ Н. Закроец и А. Лунегов. Кроме того, на этой неделе был освобожден и возвращен в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, сообщила Москалькова.

Ранее стало известно, что освободить из заключения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана помог Папа Римский Франциск по просьбе патриарха московского и всея Руси Кирилла.

В 2022 Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту Ионафану в «умышленных действиях, направленных на разжигание религиозной розни и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями». 22 июня 2024 года приговоренного к пяти года тюрьмы священнослужителя освободили.