В штабе Байдена высказались о возможности выхода политика из предвыборной гонки

В предвыборном штабе Байдена не обсуждают выход политика из предвыборной гонки

В предвыборном штабе президента США Джо Байдена не обсуждают его выход из гонки. Об этом заявил директор по коммуникациям кампании действующего главы Белого дома Майкл Тайлер, сообщает РИА Новости.

«Никаких обсуждений этого не происходит. Демократические избиратели высказались на предварительных выборах. Джо Байден — номинирован», — сказал он.

Ранее стало известно, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что глава Белого дома не планирует выходить из предвыборной гонки из-за провальных дебатов.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.