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11:05, 29 июня 2024Силовые структуры

В СК назвали предварительную причину смертельного пожара в общежитии Балашихи

СК: пожар в общежитии в Балашихе, предварительно, произошел из-за курения

Фото: МЧС

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе, жертвами которого стали пять человек, предварительно, произошел из-за курения. Такую причину назвали в управлении Следственного комитета России по Московской области, передает ТАСС.

В ведомстве допустили, что к смерти людей привело отравление продуктами горения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи приступили к допросам.

До этого выяснилось, что в пострадавшем от огня общежитии в Балашихе отсутствовали системы пожаротушения.

В оперативных службах подчеркнули, что в 2016 году здание уже было изношено на 63 процента. Общежитие сдали в эксплуатацию в 1949-м.

В ночь на 29 июня на Керамической улице в Балашихе загорелось общежитие. Оперативные службы отчитались позже о трех спасенных.

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      Анна Щербакова
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