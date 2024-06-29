Кеннеди-младший: экономика России стала максимально сильной из-за санкций США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американские санкции против России не работают. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu.

Кеннеди-младший назвал иллюзией идею о том, что США являются единственной сверхдержавой в мире. Он подчеркнул, что это больше не так. По его мнению, когда Вашингтон вводит санкции, над ним смеются. Политик подчеркнул, что благодаря санкциям Россия «имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была».

«У них теперь иммунитет к санкциям. (Президент России Владимир — прим. «Ленты.ру») Путин более популярен, чем был, когда мы начали нападать на Россию. Когда мы нападаем на страну, она становится сильнее. И это просто катастрофа для нашей страны», — отметил он.

Ранее в США заговорили о скором снятии санкций с России. Американский инвестор Джим Роджерс подчеркнул, что ограничения против Москвы имеют лишь краткосрочный эффект, поэтому их отменят позже.