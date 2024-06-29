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11:56, 29 июня 2024Интернет и СМИ

В США усомнились в принятии Украины в НАТО

Newsweek: НАТО не примет Украину, несмотря на обещания

Фото: Janis Laizans / Reuters

Североатлантический альянс не примет Украину в состав блока, несмотря на все формальные обещания. Сомнениями в своей статье поделился обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.

«Несмотря на все формальные заявления, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды», — написал он.

По словам Депетриса, альянс готов снабжать Вооруженные силу Украины (ВСУ) вооружением и деньгами для борьбы с Россией, поскольку Москва является основным противником блока. Тем не менее, НАТО не готова вступить в прямое противостояние с Россией из-за Украины.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать ждать вступления в НАТО вечно, «независимо от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Ранее стало известно, что истощенные внутренними проблемами лидеры западных государств собрались в Италии ради обсуждения неуправляемого мира. Отмечается, что политики прибыли на встречу либо в тяжком положении, либо в состоянии боевой готовности.

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      Виктория Кондратьева
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