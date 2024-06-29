В США заявили о намерении Байдена баллотироваться на выборы

Трамп заявил, что Байден добьется выдвижения на выборы президента

Действующий президент США Джо Байден на съезде Демократической партии добьется собственного выдвижения в кандидаты на выборы главы государства. Об этом сообщил его конкурент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Да, думаю, что он будет их кандидатом», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Бывший президент США отметил, что любой другой представитель Демократической партии на дебатах выглядел бы не лучше. По его мнению, там нет «более удачливых вариантов».

Ранее стало известно, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что американский лидер не намерен выходить из предвыборной гонки из-за провальных дебатов.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

