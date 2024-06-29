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23:29, 29 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили об отсутствии замены Байдену среди демократов

Time: демократической партии некем заменить Джо Байдена на выборах в ноябре
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Демократической партии некем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Об этом написал журнал Time.

По мнению журналистов, даже если Байден добровольно откажется от участия в гонке, то партия окажется «в еще более затруднительном положении» из-за вынужденной спешки в выдвижении другого кандидата.

«Стоит также отметить, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден», — отмечается в публикации.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных изданий оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис пыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на выступлениях политика.

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      Марина Совина
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