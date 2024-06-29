В украинском Днепре после взрыва обрушилась часть жилой многоэтажки

Глава днепропетровской ОВА Лысак: после взрыва рухнула часть девятиэтажного дома

Часть девятиэтажного жилого дома обрушилась в Днепре после взрыва. В многоэтажке уничтожены четыре этажа. Как минимум один человек погиб, пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он рассказал, что причиной взрыва стал ракетный удар. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны поставить больше систем противовоздушной обороны (ПВО) для создания надежного воздушного щита и предотвращения атак на города.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми устаревших систем ПВО Patriot. Схема предусматривает, что сначала Израиль продаст системы США, а потом они уже будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

На официальном уровне эта информация не подтверждалась. Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Германия, Румыния и Нидерланды передадут республике по одному комплексу Patriot и дополнительные ракеты для систем для формирования запаса. Также Берлин отправит системы ПВО IRIS-T и Gepard. Сроки поставок не уточняются.