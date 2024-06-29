В Венгрии нашли способ вывести Европу из кризиса

Премьер-министр Венгрии: вывести ЕС из кризиса могут только правые партии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел способ вывести Европу из кризиса — сделать это могут только правые партии. Об этом он написал в статье в газете Magyar Nemzet.

В настоящее время, как заметил Орбан, Евросоюз находится в упадке, а европейский порядок исчезает на глазах. «Существует постоянная угроза террора, ослабление общественной безопасности», — объяснил он.

Ранее Орбан обвинил Евросоюз в желании втянуть всю Европу в конфликт на Украине, чтобы победить Россию. По его словам, Европа от участия в военных действиях на Украине терпит одни убытки.