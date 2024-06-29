Водителям назвали полезные упражнения за рулем

Фитнес-тренер Симкин призвал водителей делать несложные упражнения в пробках

Несколько простых упражнений помогут водителям провести время с пользой для здоровья, пока они стоят в пробках. Об этом рассказал фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Долгое нахождение водителя в одном положении приводит к нарушению кровообращения, объяснил специалист. В борьбе с этим поможет, во-первых, упражнение на подъемы стопы на носок. «Благодаря этому водитель сможет покачать икроножные мышцы и разогнать кровь. В идеале нужно сделать 20-30 быстрых повторений», — отметил тренер.

Во-вторых, за рулем можно сделать вакуум живота. Упражнение благотворно влияет на мышцы кора. Выполняя его, рекомендуется подтянуть живот к позвоночнику на выдохе и отпустить на вдохе.

Еще одно эффективное упражнение — максимальное надувание щек. Выполняя его, тренер рекомендовал задержать дыхание и продержать лицо в таком состоянии до ощущения боли. После этого следует резко выдохнуть. Упражнение рекомендуется повторить три-четыре раза. Оно положительно влияет на концентрацию водителя.

Кроме того, фитнес-тренер призвал положить в машину минимальное оборудование для тренировок — например, кистевой эспандер. На каждую руку достаточно 15 повторений, чтобы улучшить кровообращение в организме.

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