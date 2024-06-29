Военные эксперты дали рекомендации по борьбе с «умными бомбами» ВС России

Defense News: эксперты США дали рекомендации по борьбе с умными бомбами ВС РФ

Американские военные эксперты дали рекомендации Украине по борьбе с «умными бомбами» ВС России. Об этом говорится в материале Defense News.

По словам специалистов, бороться с угрозой планирующих авиабомб очень трудно, поэтому следует наносить удары по их носителям. «Это можно сделать, используя сочетание тактических ракет, возможностей класса "воздух-воздух" и радиоэлектронной борьбы», — указано в статье.

10 марта сообщалось, что российские войска начали применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. По словам корреспондентов CNN, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на передовой.

