Востоковед спрогнозировал итог президентских выборов в Иране

Востоковед Тарасов: у консерватора Джалили больше шансов стать президентом Ирана

У кандидата-консерватора Саида Джалили больше шансов выиграть президентские выборы в Иране после голосования во втором туре, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал итог политической гонки.

Скорее всего, консерватор победит на этих выборах. В предвыборной кампании удалось консервативному флангу провести удачные маневры — у них были кандидаты, которые в последний момент сняли свои кандидатуры. Так называемый консервативный курс отражает интересы духовного лидера рахбара Али Хаменеи, скорее всего, представитель консервативного лагеря все же должен победить Станислав Тарасов востоковед

По мнению востоковеда, противостояние либерального и консервативного лагерей в Иране весьма условно. Сейчас важность выборов заключается в том, что победитель может стать преемником духовного лидера страны, отметил он.

«Есть один серьезный момент, потому что рахбар находится в преклонном возрасте, и определение фигур в политическом лагере Ирана в преддверии ожидаемого события приобретает серьезное значение. Но расстановка сил в целом понятна», — заключил он.

Во время первого тура внеочередных президентских выборов в Иране ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов избирателей, необходимых для победы. Во второй тур вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили.

Следующий этап намечен на 5 июля. Сейчас с небольшим отрывом лидирует Пезешкиан — 10,4 миллиона голосов против 9,4 миллиона у его конкурента.

Внеочередные выборы в Иране были назначены после того, как в мае предыдущий президент Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу. Он возвращался из Азербайджана после рабочей встречи на вертолете. На борту также находились еще восемь человек, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. Выжить никому не удалось.