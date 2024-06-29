Востоковед спрогнозировал итог президентских выборов в Иране

У кандидата-консерватора Саида Джалили больше шансов выиграть президентские выборы в Иране после голосования во втором туре, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал итог политической гонки.
Скорее всего, консерватор победит на этих выборах. В предвыборной кампании удалось консервативному флангу провести удачные маневры — у них были кандидаты, которые в последний момент сняли свои кандидатуры. Так называемый консервативный курс отражает интересы духовного лидера рахбара Али Хаменеи, скорее всего, представитель консервативного лагеря все же должен победить
По мнению востоковеда, противостояние либерального и консервативного лагерей в Иране весьма условно. Сейчас важность выборов заключается в том, что победитель может стать преемником духовного лидера страны, отметил он.
«Есть один серьезный момент, потому что рахбар находится в преклонном возрасте, и определение фигур в политическом лагере Ирана в преддверии ожидаемого события приобретает серьезное значение. Но расстановка сил в целом понятна», — заключил он.
Во время первого тура внеочередных президентских выборов в Иране ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов избирателей, необходимых для победы. Во второй тур вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили.
Следующий этап намечен на 5 июля. Сейчас с небольшим отрывом лидирует Пезешкиан — 10,4 миллиона голосов против 9,4 миллиона у его конкурента.
Внеочередные выборы в Иране были назначены после того, как в мае предыдущий президент Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу. Он возвращался из Азербайджана после рабочей встречи на вертолете. На борту также находились еще восемь человек, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. Выжить никому не удалось.