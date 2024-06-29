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07:30, 29 июня 2024Путешествия

Названы способы вернуть средства за невозвратные авиабилеты

Адвокат Мухаметзянов: есть способы вернуть средства за невозвратные билеты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Невозвратные билеты нельзя сдать или обменять, однако можно вернуть их полную стоимость, если отказ от поездки был вынужденным, сообщил адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов. Способы получить средства обратно он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Адвокат пояснил, что российские авиаперевозчики обязаны вернуть деньги, если пассажир не совершил полет из-за болезни, и не только своей, но и близкого родственника, который тоже планировал лететь. Еще одна ситуация, при которой пассажиру должны возместить стоимость билета, — смерть близкого родственника.

В таких случаях необходимо предупредить авиакомпанию о неявке на рейс заблаговременно, до окончания регистрации. Это можно сделать через кол-центр, электронную почту или лично в аэропорту. Без совершения этого шага вернуть деньги не удастся. Также необходимо предоставить подтверждающие документы — справку от врача или свидетельство о смерти

Ильдар Мухаметзяновадвокат

По словам Мухаметзянова, есть и другие причины для возврата. Например, задержка или отмена рейса без предоставления авиакомпанией альтернативного варианта, а также изменение маршрута. Пассажир также может получить возмещение, если опоздал на самолет из-за задержки на досмотре после прохождения паспортного контроля.

«В этом случае пассажир также будет иметь право на компенсацию при условии, что запрещенных веществ или предметов обнаружено не было. Первым делом необходимо будет обратиться к представителю авиаперевозчика на стойке в аэропорту. Если проблема не решится, то следует собрать как можно больше доказательств задержки — комментарии людей, которые были рядом, или записи с камер видеонаблюдения. После необходимо отправить письмо руководителю аэропорта и главе авиакомпании с требованием компенсации», — рассказал адвокат.

Когда полет пришлось отменить по вине авиакомпании, вернуть деньги проще, отметил он. Важно попросить сотрудников перевозчика поставить соответствующую отметку в посадочном талоне или написать справку, заверенную авиакомпанией.

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      Екатерина Смирная
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