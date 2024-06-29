Украинские военные назвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали рекой смерти Волчью в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что такое название река получила из-за безуспешных попыток перебросить резервы через нее: личный состав и техника ВСУ уничтожается бойцами группировки войск «Север».

В мае ВС РФ вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске Харьковской области. Она делит город на северную и южную части.

Позже, в конце месяца, стало известно, что находящаяся в Волчанске группировка Вооруженных сил Украины оказалась в котле. Российские военные уничтожили расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья, по которому пехота ВСУ ранее пыталась перебираться на другой берег.