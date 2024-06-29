ВСУ ударили в Макеевке по машине супружеской пары, ехавшей на выпускной к дочери

В минувшую пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в Макеевке по автомобилю супружеской пары, которая в тот момент ехала на выпускной к дочери. Об этом со ссылкой на их соседа сообщает агентство РИА Новости.

«Это мой сосед, они рядом со мной живут. Там (в машине) была женщина и мужчина, они ехали к дочке на выпускной», — рассказал мужчина.

Днем ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что в Макеевке в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона была ранена женщина 1966 года рождения, мужчина 1961 года рождения не выжил. Сброс пришелся на дорогу между кварталами города. По информации корреспондента агентства, на месте трагедии обнаружили осколки снаряда, фрагменты поврежденного авто и одежда со следами крови.

Ранее в июне российский сапер сообщил, что ВСУ заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться.