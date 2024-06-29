Явление Эль-Ниньо перейдет в нейтральную фазу

Вильфанд: Эль-Ниньо прекратится и перейдет в нейтральную фазу

Явление Эль-Ниньо прекращается и постепенно перейдет в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат воздействовать на глобальное изменение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Дело в том, что последствия Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года и длилось до апреля 2024-го, очень существенны, оно создало потрясающий эффект. Температура и Тихого океана, и Атлантического, во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдения», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, из-за длительных последствий нынешний июнь станет одним из самых жарких. Синоптик отметил, что феномен еще долго будет влиять на климат.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) сообщила о возможном прекращении действия климатического феномена Эль-Ниньо в этом году. Феномен характеризуется повышением температуры поверхности экваториальной части Тихого океана. Это способствует резкому повышению глобальных температур и росту числа экстремальных погодных условий по всему миру. На смену Эль-Ниньо придет Ла-Нинья — понижение температуры поверхности океана.