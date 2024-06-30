30 июня в мире отмечают День астероида. День рождения празднует известный боксер Майк Тайсон. У активных пользователей соцсетей сегодня «профессиональный» праздник. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества приходятся на 30 июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.
Праздники в России и мире
День астероида
В 2016 году Генассамблея ООН постановила отмечать День астероида 30 июня, в годовщину падения Тунгусского метеорита. Цель дня — рассказать людям о том, как стоит действовать в критических ситуациях и какие меры должны принимать правительства стран для минимизации последствий возможного столкновения с астероидом.
Падение Тунгусского метеорита в 1908 году стало самым крупным столкновением Земли с астероидом за всю историю наблюдений. Тогда в Сибири случился сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы. На площади более двух тысяч километров были повалены деревья, несколько дней наблюдалось свечение неба и облаков на территории от Атлантики до центральной Сибири.
Международный день парламентаризма
30 июня 1889 года в Париже прошла первая международная конференция Межпарламентского союза — самого крупного и старейшего объединения парламентариев в мире. Это событие стало отправной точкой истории международного парламентаризма.
По мнению ООН, сильные парламенты — это основа демократии. Они отражают мнение народа, принимают законы и выделяют средства на их реализацию. Сегодня из 193 государств-членов ООН в 79 странах действует двухпалатная система, в 114 странах — однопалатная. В соответствии с Конституцией, парламент Российской Федерации (Федеральное собрание) является представительным и законодательным органом, состоящим из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.
Какие еще праздники отмечают в мире 30 июня
- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста РФ;
- День независимости Конго;
- День экономиста в Республике Беларусь;
- День молодежи и студенчества в Республике Беларусь;
- День юриста в Киргизии;
- Всемирный день социальных сетей.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила
Братья Мануил, Савел и Исмаил жили в IV веке и происходили из знатной персидской семьи. Мать-христианка крестила их и воспитала в вере. Поступив на военную службу, они стали послами персидского царя. Братья должны были заключить мирный договор с римским императором Юлианом Отступником, но отказались участвовать в языческих обрядах. За это их бросили в темницу и подвергли мукам. Согласно преданию, когда тела святых сжигали, началось землетрясение, и земля приняла их останки, но вскоре вернула нетленные мощи по молитве других христиан.
В народном календаре этот день называется Мануил-солнцестой. Предки верили, что в это время солнце застывает в зените, а после Мануила начинается самый бурный рост растений.
Какие еще церковные праздники отмечают 30 июня
- День памяти священномученика Аверкия Северовостокова;
- День памяти исповедника Максима (Попова), иеромонаха;
- День памяти мученицы Пелагии Балакиреевой.
Приметы на 30 июня
- Радуга вечером — к ясной погоде;
- Красный закат предвещает непогоду;
- Если чихают животные — также к ненастью;
- Яркий рассвет обещает богатый урожай;
- Если дождевые черви выползли на поверхность, будет ливень.
Кто родился 30 июня
Майк Тайсон
Майк Тайсон — один из самых известных боксеров мира. В 2024 ему исполняется 58 лет. В 1987-1990 годах он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. За годы карьеры Тайсон участвовал в шести из десяти самых дорогих боев мира и установил множество рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. Например, нанес 9 нокаутов менее чем за минуту. В 2005-м Майк Тайсон завершил карьеру.
Майкл Фелпс
Американскому пловцу Майклу Фелпсу в 2024 году исполняется 39 лет. Он 23 раза побеждал на Олимпиаде и 26 раз — на чемпионате мира. Фелпс установил 37 мировых рекордов. Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2012 в Лондоне, но позже он отобрался на Игры в Рио-де-Жанейро. Там спортсмен выиграл 6 медалей и окончательно ушел из плавания.
Кто еще родился 30 июня
- Владимир Петров (1947-2017) — советский хоккеист и олимпийский чемпион;
- Винсент Д’Онофрио (65 лет) — американский актер;
- Ральф Шумахер (49) — немецкий автогонщик, брат Михаэля Шумахера;
- Лина Иванова (38 лет) — российская актриса театра, кино и озвучания, голос Гермионы в фильмах о Гарри Поттере;
- Алиса Вокс (37 лет) — российская певица.