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12:06, 30 июня 2024Мир

Гонконг нарастил импорт российских алмазов почти в 20 раз

Статбюро Гонконга: Россия увеличила поставки алмазов в Азию почти в 20 раз

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Гонконг увеличил поставки алмазов из России для их дальнейшей реализации в Азии, в годовом выражении с января по май объемы импорта увеличились почти в 20 раз. Об этом свидетельствуют данные Статистического бюро Гонконга, опубликованные на официальном сайте органа.

Так, по данным Статбюро, за январь-май Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов — в 18 раз больше в годовом выражении. Теперь доля России в структуре импорта алмазов в Гонконге составляет 12 процентов, против одного процента и 36,5 миллиона долларов за предыдущий год.

Ранее пресс-представители Федеральной таможенной службы сообщили, что импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Москва перенаправила товары на эту сумму другим государствам и получила выгоду — как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей.

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      Мария Совина
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