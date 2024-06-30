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10:30, 30 июня 2024Мир

Стало известно о возможном принудительном отстранении Байдена от выборов

NYT: спонсоры Демпартии обсуждают принудительное отстранение Байдена от выборов

Фото: Vannicelli /Grilloti / Globallookpress.com

Спонсоры Демократической партии США обсуждают принудительное отстранение от выборов действующего президента Джо Байдена. О возможности такого исхода стало известно New York Times (NYT).

По данным источника, в Демпартии глубоко обеспокоены исходом дебатов Байдена с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. «Некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки», — говорится в сообщении.

Один из собеседников NYT заявил, что с политконсультантами решается вопрос о «сокровенных правилах», с помощью которых можно будет исключить Байдена из предвыборной гонки без его согласия до или во время национального съезда Демпартии. Ряд источников выражает надежду на то, что президент сможет добровольно отказаться от участия в выборах, в том числе после беседы с первой леди Джилл Байден.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

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      Мария Рюрикова
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