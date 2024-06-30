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16:00, 30 июня 2024Из жизни

В российском регионе тигр попытался напасть на дразнящих его людей

В Приморье люди дразнили тигра и спровоцировали его нападение

Фото: Tirza van Dijk / Unsplash

В Приморье тигр попытался догнать машину дразнящих его людей. О неудавшемся нападении хищника в регионе сообщает «Комсомольская правда».

Люди ехали на автомобиле к реке Черемуховая (Синанча), когда заметили у обочины тигра. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что молодой хищник охранял свою добычу, когда люди начали в него что-то бросать. Он добавил, что для этого они несколько раз проехали мимо тигра. Люди записали встречу с хищником на камеру.

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Как пишет издание, сначала в сеть попало лишь одно видео, в котором тигр пытается напасть на автомобиль без какой-либо причины. Однако позже выяснилось, что есть и другие кадры, которые доказывают, что люди сами спровоцировали хищника. Тигр собирался вернуться в лес, но его остановили криками. Хищнику не удалось догнать машину, и он ушел.

Ранее сообщалось, что в Приморье лохматый тигр попал в объектив фотоловушки. На кадре запечатлен хищник, идущий среди поваленных деревьев.

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      Юлия Юткина
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