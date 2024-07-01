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00:10, 1 июля 2024Россия

1 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В первый день июля в России принято поздравлять реставраторов. Также сегодня чествуют всех ветеранов боевых действий. Для православных 1 июля начинается Петров пост. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 1 июля, кто из знаменитостей празднует день рождения и какие приметы связаны с эти днем.

Праздники в России

День реставратора

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

1 июля 1945 года открылась Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская. Это учреждение положило начало советской школе реставрации.

Работа реставратора заключается в восстановлении первоначального облика исторических предметов: карин, памятников, предметов одежды, мебели и так далее. В России в этой области задействованы около 10 тысяч специалистов.

День ветеранов боевых действий

Неофициальный праздник в честь военных, которые отстаивали геополитические интересы России в вооруженных конфликтах, впервые отметили в 2009 году по инициативе ветеранских организаций. Центром торжества как правило становится Поклонная гора в Москве, там организуют возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

В 2022 году депутаты предложили сделать праздник официальным, но инициативу отклонили. Второй раз законопроект внесли в Госдуму в 2024 году. Сейчас он на рассмотрении.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Праздники в мире

  • День Канады;
  • День основания Коммунистической партии в Китае;
  • День независимости Бурунди, Руанды и Сомали;
  • Международный день шутки;
  • День изобретения солнцезащитных очков;
  • Международный день регги.

Какой церковный праздник сегодня

Петров пост

1 июля для православных верующих начинается Петров пост. Он предшествует празднику в честь святых апостолов Петра и Павла, который Церковь ежегодно отмечает 12 числа. По сравнению с другими постами, Петров пост считается нестрогим: под запретом только мясо, яйца и молочные продукты. В понедельник, среду и пятницу также следует отказаться от рыбы.

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 1 июля

  • День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;
  • День памяти преподобного Леонтия, канонарха Печерского;
  • Празднование в честь Боголюбской иконы Божией Матери;
  • Празднование в честь Пюхтицкой иконы Божией Матери.

Приметы на 1 июля

  • Если лягушки беспокойно ведут себя — к дождю;
  • Паук сплел новую паутину — к ясной погоде;
  • Утренний туман обещает дневной зной;
  • Закат выдался розовым — следующий день будет солнечным.

Кто родился 1 июля

Принцесса Диана (1961 — 1997)

Фото: Stringer /Reuters

Диана, принцесса Уэльская была первой женой принца Чарльза, сейчас он — король Карл III. Благодаря своей общественной деятельности Диана пользовалась невероятной популярностью, ее называли «народной принцессой» и «королевой людских сердец». Также людей восхищал ее стиль в одежде, во многом повлиявший на современную моду.

Жизнь Леди Ди трагически оборвалась в 1997-м, через год после громкого развода с принцем Чарльзом. В Париже машина с принцессой пыталась скрыться от папарацци и на скорости разбилась в тоннеле. Диане было 36. В 2024 году ей исполнилось бы 63 года.

Аделина Сотникова

Фигуристка Аделина Сотникова первая в российском спорте выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Это произошло в 2014 году на Играх в Сочи. Кроме того, Сотникова четыре раза становилась чемпионкой России, и дважды — серебряным призером Чемпионата Европы. В 2020 году фигуристка завершила свою карьеру.

Кто еще родился 1 июля

  • Жорж Санд (1804–1876) — французская писательница;
  • Виктория Нуланд (63 года) — американский дипломат и политик;
  • Памела Андерсон (57 лет) — американская модель и актриса;
  • Лив Тайлер (47 лет) — американская актриса;
  • Леа Сейду (39 лет) — французская актриса;

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      Дарья Сидорова
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