44-летний россиянин решил поплавать и попал под катер

78.ru: в Петербурге 44-летний мужчина решил поплавать в Неве и попал под катер

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина решил поплавать в Неве и попал под катер. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло накануне в районе Усть-Ижоры. Россиянин получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Информации о его состоянии пока не поступало.

Сотрудники транспортной полиции организовали проверку по факту несчастного случая.

До этого сообщалось, что лодка столкнулась с туристическим катером в Ростовской области. В результате происшествия рулевой судна получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, 31-летний пассажир получил перелом ребра и был доставлен в больницу.

Ранее женщина в состоянии алкогольного опьянения уснула в море в Сочи, провела в воде ночь и осталась жива.