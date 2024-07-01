Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 1 июля 2024Россия

44-летний россиянин решил поплавать и попал под катер

78.ru: в Петербурге 44-летний мужчина решил поплавать в Неве и попал под катер

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина решил поплавать в Неве и попал под катер. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло накануне в районе Усть-Ижоры. Россиянин получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Информации о его состоянии пока не поступало.

Сотрудники транспортной полиции организовали проверку по факту несчастного случая.

До этого сообщалось, что лодка столкнулась с туристическим катером в Ростовской области. В результате происшествия рулевой судна получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, 31-летний пассажир получил перелом ребра и был доставлен в больницу.

Ранее женщина в состоянии алкогольного опьянения уснула в море в Сочи, провела в воде ночь и осталась жива.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Планировали объявить об отстранении действующей власти». На Украине предотвращена попытка госпереворота. Что известно?

      Повышенная потливость оказалась связана с размером груди

      Крымские археологи заявили о необычной находке для жертвоприношений

      Россиянина обманули мошенники и вынудили испортить памятник Жукову в Москве

      Стало известно об аресте счетов Хабиба Нурмагомедова

      Польша заявила о ликвидации своего постоянного представительства при ОБСЕ

      44-летний россиянин решил поплавать и попал под катер

      Туристы массово устремились в Крым

      Еще в одном регионе на границе с Украиной заявили о проблемах с электричеством

      Блогерша Валя Карнавал раскрыла правду о пластических операциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше