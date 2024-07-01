Раскрыта тайна календарного кольца в древнем компьютере

Horological Journal: определено назначение детали антикитерского механизма

Астрономы Университета Глазго раскрыли тайну антикитерского механизма — древнегреческого аналогового компьютера, датируемого вторым веком до нашей эры. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Horological Journal, ученым удалось определить вероятное количество отверстий на разрушенной детали устройства и выяснить ее назначение.

В 2020 году ученые обнаружили на одном из колец механизма, известном как календарное кольцо, регулярно расположенные отверстия. Однако деталь находилась в плохом состоянии, и нельзя было подсчитать, сколько отверстий в ней было изначально. Предполагалось, что отверстия показывали годы, и их насчитывалось где-то между 347 и 367.

В новом исследовании были использованы методы статистического моделирования, разработанные для анализа гравитационных волн, чтобы установить вероятное количество отверстий.

Оказалось, что кольцо, скорее всего, имело 354 или 355 отверстий, что соответствует лунному календарю, а не 365 отверстий, соответствующих египетскому календарю. Анализ также показал, что кольцо с 354 отверстиями в сотни раз более вероятно, чем кольцо с 360 отверстиями.

Ученые выявили высокую точность расположения отверстий в кольце со средним радиальным отклонением всего 0,028 миллиметра между каждым отверстием. Эти данные подтверждают исключительное мастерство древнегреческих ремесленников, которые использовали высокоточные методы измерения и изготовления.