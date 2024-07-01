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16:35, 1 июля 2024Мир

Байден провалился на дебатах и собрал крупную сумму пожертвований

WSJ: Байден провалился на предвыборных дебатах и собрал $33 млн пожертвований

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кампания президента США Джо Байдена после того, как он провалился на предвыборных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, собрала 33 миллиона долларов пожертвований, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Крупнейшие спонсоры Демократической партии США заверили предвыборный штаб Байдена, что они продолжат поддерживать президента и что у них нет желания рассматривать каких-либо других кандидатов.

«Доноры не покинут Байдена», — заявил финансист и бывший советник Трампа Энтони Скарамуччи, который сейчас поддерживает Байдена и присутствовал на его мероприятии по сбору средств.

С момента выхода дебатов в эфир кампания Байдена получила крупную сумму, равную 33 миллиона долларов. При этом 26 миллионов были получены от обычных избирателей.

Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа в мае, сразу после того как присяжные признали его виновным, собрал рекордную сумму пожертвований, равную 141 миллиону долларов.

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      Лина Пивоварова
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