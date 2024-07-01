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17:24, 1 июля 2024Мир

В России назвали уловкой слова Зеленского о мирных переговорах

Сенатор Джабаров: Зеленский может попытаться тянуть время при помощи переговоров

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал уловкой слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам через посредников. В беседе с «Лентой.ру» сенатор допустил, что Зеленский может попытаться тянуть время при помощи переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. По его словам, государства из разных частей мира должны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его Москве. Украинский лидер также допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате, приведя пример «зерновой сделки».

«Мне не очень понятно, как можно использовать формат переговоров по зерновой сделке для переговоров по мирному соглашению. Зеленский так рассуждает, как будто он победил в противостоянии с Россией и теперь диктует условия переговоров. Диктовать России условия бесполезно, Россия все свои условия уже высказала», — отметил Джабаров.

Вот эти условия с посредниками (…) — это глупость какая-то, такие переговоры могут длиться месяцами или годами. (…) Я думаю, что это очередная уловка, чтобы затянуть время и подготовиться к нанесению ударов по нашей территории

Владимир Джабаровзаместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, и назвал условия для начала диалога.

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Среди них был нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус соседней страны, официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Кроме того, он призвал отменить все санкции против России.

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      Кирилл Садовский
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