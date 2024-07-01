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22:51, 1 июля 2024Мир

Франции предрекли изменение политики после выборов

Политолог Артамонов: Франция сменит проамериканскую линию после выборов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После проведения выборов во Франции Париж сменит проамериканскую линию на более сдержанную политику. Такое развитие событий предрек политолог, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов в беседе с News.ru.

Он отметил, что в случае победы «Национального объединения» во главе с Марин Ле Пен Франция не пойдет на пророссийский курс. Кроме того, реализовать обещанный выход страны из Евросоюза (ЕС) также будет сложно, подчеркнул эксперт.

«Это лишь некая игра с избирателями, электоратом, поэтому сейчас такие радикальные заявления она аккуратно поменяла на преобразование Евросоюза в некую новую ассоциацию, направленную против брюссельской бюрократии», — отметил Артамонов.

Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в ультраправости «Национального объединения». Он отметил, что таким образом сторонники Макрона пытаются «запугать избирателей угрозой со стороны "ультраправых" и "фашистов"».

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      Евгений Силаев
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