Франции предрекли изменение политики после выборов

Политолог Артамонов: Франция сменит проамериканскую линию после выборов

После проведения выборов во Франции Париж сменит проамериканскую линию на более сдержанную политику. Такое развитие событий предрек политолог, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов в беседе с News.ru.

Он отметил, что в случае победы «Национального объединения» во главе с Марин Ле Пен Франция не пойдет на пророссийский курс. Кроме того, реализовать обещанный выход страны из Евросоюза (ЕС) также будет сложно, подчеркнул эксперт.

«Это лишь некая игра с избирателями, электоратом, поэтому сейчас такие радикальные заявления она аккуратно поменяла на преобразование Евросоюза в некую новую ассоциацию, направленную против брюссельской бюрократии», — отметил Артамонов.

Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в ультраправости «Национального объединения». Он отметил, что таким образом сторонники Макрона пытаются «запугать избирателей угрозой со стороны "ультраправых" и "фашистов"».