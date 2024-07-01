Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:39, 1 июля 2024Наука и техника

Генную терапию впервые применили для лечения ультраредкой болезни

Nature Medicine: генную терапию применили против редкой генетической болезни

Фото: Vshivkova / Shutterstock / Fotodom

Исследователи Госпиталя для больных детей в Торонто (SickKids) впервые применили индивидуальную генную терапию, чтобы вылечить ребенка от ультраредкого заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

У мальчика была диагностирована спастическая параплегия типа 50 (SPG50) — прогрессирующее нейродегенеративное расстройство, которое вызывает задержки развития, нарушение речи, судороги, прогрессирующий паралич всех четырех конечностей, что значительно сокращает продолжительность жизни. Во всем мире известно около 80 детей с этим генетическим заболеванием.

Менее чем через три года после постановки диагноза пациенту была проведена первая в истории генная терапия, направленная на устранение дефекта, затрагивающего две копии гена AP4M1. Для этого в спинномозговую жидкость был введен вектор, несущий нормальную копию гена, что позволило доставить ДНК непосредственно в нервные клетки.

В течение 12 месяцев после лечения у ребенка не наблюдалось серьезных побочных эффектов, а SPG50 не прогрессировало. Более того, у пациента были зафиксированы некоторые признаки улучшения здоровья: мальчик мог опираться пятками на землю, а некоторые аспекты развития нервной системы вернулись в относительную норму.

Результаты исследования показывают, что можно быстро разработать и персонализировать генную терапию для пациентов с редкими генетическими заболеваниями, что дает надежду на применение этих методов для борьбы с другими расстройствами в будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса. За что теперь можно получить до семи лет тюрьмы?

      Командование приказало американским пилотам в Европе снять форму

      Женщина пожаловалась на требующего от нее невозможного в постели партнера и получила совет

      Бывший бандит рассказал о ранении в пенис во время перестрелки

      Россиянам рассказали о существенном росте части платежей в пользу государства

      Генную терапию впервые применили для лечения ультраредкой болезни

      Предполагаемая возлюбленная популярного футболиста показала фигуру в бикини

      Семья Байдена назвала виновных в его провальном выступлении на дебатах с Трампом

      Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

      Над российским регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше