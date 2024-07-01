Клуб КХЛ подпишет обвиненного в изнасиловании канадца

Минское «Динамо» подпишет обвиненного в изнасиловании канадского хоккеиста Дюбе

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с канадским форвардом Диллоном Дюбе. Об этом сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Подробности соглашения не раскрываются. Ранее 25-летний форвард выступал за «Калгари Флеймс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Также в его активе золото молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2018 года в составе сборной Канады.

Генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий отметил, что клуб в курсе ситуации с обвинением игрока в изнасиловании. Он подчеркнул, что Дюбе не признал себя виновным, не скрывается от властей и принимает участие в слушаниях по делу. «Поскольку дело находится на стадии судебного разбирательства, а также руководствуясь презумпцией невиновности, клуб воздерживается от дальнейших комментариев по этому вопросу», — добавил функционер.

5 февраля 2024 года началось судебное разбирательство в отношении пяти игроков молодежной сборной Канады, в том числе Дюбе. Их обвиняют в сексуальном насилии во время МЧМ-2018. В Федерации хоккея Канады заявили, что до завершения апелляционного процесса спортсменам будет запрещено играть, тренировать, исполнять функции судей или волонтеров в программах организации.