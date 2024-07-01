Крупнейшие банки США выплатят повышенные дивиденды

Крупнейшие банки США успешно прошли стресс-тесты и выплатят повышенные дивиденды

Крупнейшие банки США решили увеличить выплаты акционерам после успешного прохождения стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, повысить квартальные дивиденды решили JPMorgan Chase & Co. (на 8,7 процента, до 1,25 доллара на акцию), Morgan Stanley (на 8,8 процента, до 92,5 цента) и Goldman Sachs (на 9,1 процента, до трех долларов ровно).

Решение вернуть избыточный капитал акционерам кредитные организации приняли после того, как по результатам ежегодных стресс-тестов стало известно, что в рамках сценария, при котором безработица в США увеличится до 10 процентов, цены на коммерческую недвижимость упадут на 40 процентов, а на жилую — на 36 процентов, совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня банков снизился на 2,8 процентного пункта, до 9,9 процента, что значительно превышает минимальные требования ФРС.

Стресс-тестирование банка подразумевает его проверку на прочность в условиях серьезного экономического шока — в ходе исследования оценивается влияние кризиса на основные финансовые показатели организации. В 2023-м с ним успешно справились 23 крупнейших американских банка, чьи общие прогнозируемые убытки в заданных условиях составили 541 миллиард долларов. В нынешнем показатель достиг 685 миллиардов долларов, но для 31 банка.