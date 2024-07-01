Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Александра Ковачевича в первом круге Уимблдона-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 1 июля, и продлилась три сета. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час и 47 минут.

Медведев вышел во второй круг Уимблдона. Его соперником станет победитель встречи между двумя французскими теннисистами Александром Мюллером и Юго Гастоном.

Российских и белорусских теннисистов обязали подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Представители турнира подчеркнули, что условия участия россиян и белорусов будут такими же, как и в прошлом году.